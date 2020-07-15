كما ستقوم الأداة التي تسمى "فابريشيوس" بتقديم تجربة تفاعلية للأشخاص من جميع أنحاء العالم للتعرف على الكتابة الهيروغليفية، بالإضافة إلى دعم وتسهيل جهود علماء المصريات ورفع مستوى الوعي حول تاريخ وتراث الحضارة المصرية القديمة.

وتتوفر أداة "فابريشيوس" على منصة غوغل للفنون والثقافة المجانية، والتي تشجّع بدورها الأفراد في التعرّف على فنون وتراث ومعالم ثقافية تابعة لأكثر من ألفي مؤسسة ثقافية حول العالم.

ويمكن للجميع التفاعل مع واستكشاف هذه المعالم والكنوز من خلال تقنيات الواقع الافتراضي، أو الواقع المعزز، بالإضافة إلى صور عالية الجودة وغيرها من التجارب التفاعلية.

وتسعى الأداة إلى تسهيل عملية جمع وفهرسة وفهم رموز اللغة الهيروغليفية عبر استخدام التعلم الآلي.

وتساعد علماء المصريات في ترجمة الهيروغليفية إلى اللغة الإنجليزية في الوقت الحالي وسوف تتوفر إمكانية الترجمة إلى اللغة العربية قريباً.

كما توفر فرصة للأشخاص حول العالم من كتابة ومشاركة رسائل خاصة مكتوبة باللغة الهيروغليفية وتعلم المزيد عنها.

ويمكن لجميع محبي الثقافة الاطلاع على صفحة مخصصة للحضارة الفرعونية على منصة غوغل للفنون والثقافة، تتضمن عرض الملك توت عنخ آمون وأهرامات الجيزة وكتاب الموتى وغيرهم.

وتعليقًا على تلك المناسبة، قال تشانس كونيور، مسؤول مشاريع الحفاظ على التراث في غوغل للفنون والثقافة: "نحن متحمسون لإطلاق هذه الأداة الجديدة التي تسعى لتسليط الضوء على ثقافة مصر الغنية."

وتابع: "خلال العشر سنوات الأخيرة، أطلقنا في غوغل مشاريع عدّة لإبراز معالم ثقافية وتاريخية في المنطقة، تلك الموجودة في مصر والإمارات ولبنان وفلسطين وتونس وغيرها من الدول المختلفة من خلال إتاحة صور على خرائط غوغل إلى جانب تقنية التجول الافتراضي ومنصة غوغل للفنون والثقافة."