وذكرت صحيفة "الميرور" البريطانية أن الشرطة فتحت تحقيقا بشأن الواقعة بعدما نشرت شقيقة كريستيانو مقطع فيديو يظهر فيه نجل رونالدو وهو يقود الدراجة المائية بمفرده، على صفحتها في "إنستغرام"، قبل أن تقوم بحذف الفيديو.

وزعمت الصحافة البرتغالية أن الفيديو، الذي قيل إنه تم التقاطه، السبت الماضي، في بول دو مار قبالة جنوب شواطئ ماديرا، مسقط رأس مهاجم يوفنتوس الإيطالي، حيث يقضي جونيور إجازته الدراسية الصيفية مع أقاربه، كما شارك والده الشهير وجدته دولوريس أفيرو الفيديو قبل حذفه.

ونقلت صحيفة "الميرور" عن قائد الشرطة البحرية في البرتغال، غيريرو كاردوسو، قوله إن التحقيق جار.

وأضاف "نجل اللاعب خرق القانون بقيادة الدراجة المائية بمفرده، لأن قيادته تحتاج إلى رخصة متاحة للبالغين فقط، وسنرى إذا ما كانت هناك غرامة ستدفع أو عقوبة ستوقع".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الفتى الصغير قد يتعرض لغرامة مالية، حيث ينص القانون في البرتغال على تغريم من يقود الدراجة المائية بدون رخصة من 268 إلى 2688 جنيها إسترلينيا، وفى حال وجود مجموعات أو أكثر من شخص فقد تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني.