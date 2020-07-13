ولم تحدد السلطات على الفور من إذا كان الشخص الذي عثر عليه هو نايا ريفيرا أم لا لكنها قالت في اليوم التالي لاختفائها إنهم يعتقدون إنها غرقت في بحيرة بيرو شمال غربي لوس أنجلوس عندما كانت مع ابنها خوسيه (أربع سنوات)، الذي عثر عليه سالما.

وكان من الصعب في البداية استجواب خوسيه بسبب الصدمة التي حلت به.

وبعد أن استعاد توازنه في وقت لاحق، قال الطفل إنه شاهد والدته وهي "تختفي تحت الماء".

وفي وقت سابق، رصدت عدسات المصورين لقطة تفطر القلوب، لوالدة نجمة سلسلة "غليي" الشهيرة، وهي تنهار وتركع على ضفاف بحيرة "بيرو".

وركعت الأم على ركبتيها في الصورة وفردت ذراعيها، قبل أن تدخل في نوبة نحيب. ويعتقد أن الشخص الذي كان بجوارها هو شقيق الممثلة الأميركية.

وجاء هذا الموقف المؤثر فيما قالت الشرطة إن احتمال العثور على الابنة حية "ضئيل جدا".

جدير بالذكر أن ريفيرا لعبت دور سانتانا لوبيز، وهي مشجعة غنائية في 113 حلقة من الكوميديا الموسيقية "غليي"، والتي تم بثها على قناة فوكس من عام 2009 حتى عام 2015.

وكان لها أيضا أدوار متكررة في "ذا بارني ماك شو" و"ذا رويال فاميلي".