وكتب ترافولتا على حسابه في "إنستغرام"، أن زوجته توفيت بعد معركة استمرت عامين مع سرطان الثدي.

وقال ترافولتا عن زوجته على مدار 28 عاما: "ببالغ الأسى أبلغكم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي. لقد كافحت بشجاعة يحيطها حب ودعم الكثيرين".

وكانت لـكيلي بريستون مسيرة سينمائية وتلفزيونية طويلة، وقد ظهرت في بعض الأفلام مع زوجها. وتزوج ترافولتا بريستون في حفل بباريس عام 1991، بينما كان الزوجان يتوقعان ابنهما الأول جيت.

وفي يناير 2009، توفي جيت ترافولتا عن عمر ناهز 16 سنة، بعد نوبة صرع في منزل العائلة بجزر البهاما.

وأثارت الوفاة قضية أمام المحكمة، بعد اتهام سائق سيارة إسعاف ومحاميه بمحاولة ابتزاز الزوجين لأخذ 25 مليون دولار، وإلا نشرا معلومات حساسة حول وفاة ابنهما.

وأدلى ترافولتا بشهادته خلال محاكمة جنائية انتهت بالحكم بفساد الدعوى، وكان على استعداد للإدلاء بشهادته مرة أخرى، لكنه قرر التوقف عن متابعة القضية، مشيرا إلى الإجهاد الشديد الذي لحق بالأسرة بسبب القضية وموت ابنه.

والتقى ترافولتا وبريستون أثناء تصوير فيلم" ذا أكسبرتس" عام 1988، ولديهما طفلان آخران هما إيلا بلو المولودة عام 2000 وبنيامين المولود عام 2010.

وكانت آخر بطولة لهما في فيلم "غوتي" عام 2018، حيث لعب ترافولتا دور جون غوتي ولعبت بريستون دور فيكتوريا، زوجة زعيم المافيا.

وكتب ترافولتا على إنستغرام: "سيظل حب وحيوية كيلي في الذاكرة دائما. سأستغرق بعض الوقت لأكون هناك مع طفلاي اللذين فقدا أمهما، لذا سامحوني مقدما إذا لم تسمعوا عني لفترة من الوقت".