وكتب بروكلين بيكهام، 21 عاما، وهو أكبر الأبناء الأربعة لديفيد وفيكتوريا بيكهام في حسابه على موقع إنستغرام: "قبل أسبوعين طلبت من توأم روحي أن تتزوجني فقالت نعم. أنا أسعد رجل في العالم. أعدك بأن أكون أفضل زوج وأفضل أب في يوم ما."

ونشرا الاثنان صورة لهما يقفان في حقل ويتعانقان، وكان بروكلين يرتدي سترة زرقاء وهي ترتدي فستانًا أصفر.

بينما قالت بيلتز، 25 عاما، في منشور على إنستغرام أيضا: "لقد جعلتني الفتاة الأكثر حظًا في العالم. لا استطيع الانتظار لقضاء بقية حياتي بجانبك ".

وبعثت فيكتوريا بيكهام، العضو السابق في فرقة "سبايس غيرلز" الغنائية، بتهانيها عبر إنستغرام، قائلة "سعادتنا لا توصف" لزواج الاثنين، بينما لم يعلق الوالد ديفيد، نجم كرة القدم الشهير بأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد وميلان على الفور.

ومن بين أعمال بيلتز السينمائية فيلم "ذا لاست إيربندر" وفيلم "ترانسفورمرز: إيج أوف اكستنشن".