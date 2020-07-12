إلا أن عدد الزائرين الذين ارتادوا المنتزهات الترفيهية يوم الافتتاح كان محدودا جدا مقارنة بالأعداد الهائلة التي كانت ترتاد المنتجعات قبل تفشي الجائحة، مع فرض إجراءات صارمة للحد من تفشي الوباء من ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي.

ووضعت الشركة التي تدير متنزهات والت ديزني خططا تفصيلية لإعادة الفتح على مراحل خلال الوباء وعودة المنتزه لاستقبال الجمهور.

فقد أعيد فتح مملكة والت ديزني السحرية ومملكة الحيوان، السبت، في حين ستتبع إيبكوت واستوديوهات هوليود التابعة لديزني بعد ذلك بأربعة أيام.

إلا أن المسؤولين على إدارة المنتزهات أكدوا أن الظروف التي فرضها تفشي جائحة كورونا لن تتغير في المستقبل القريب.

وخلال اليوم الأول من استقبال الجمهور، أجبر الزوار والموظفون على ارتداء الكمامات وخضعوا لفحوص درجة الحرارة وتم إخبارهم بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي في كل مكان سواء في الشوارع أو أثناء ركوب الخيل.

ووقف الزوار في طوابير تفصلها حواجز زجاجية بينما كانت العلامات على أرضيات المتنزهات تشير إلى أماكن وقوف الجمهور للحفاظ على مسافة التباعد بينهم في إطار حفظ السلامة العامة.

لكن عالم والت ديزني لم يعد كما كان، فقد علق المنتجع العروض والألعاب النارية والأنشطة الأخرى التي تؤدي للتجمعات.

كما منع الاقتراب من الشخصيات الكرتونية الشهيرة مثل ميكي ماوس وسندريلا وغيرهما من الشخصيات الشهيرة، وعوضا عن ذلك ظهرت تلك الشخصيات طافية أو على ظهور الخيل.

يذكر أن ولاية فلوريدا سجلت الجمعة 11 ألفاً و433 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما تم تسجيل 93 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس‪.

وتمثل هذه الإحصائية الجديدة المرة الثانية التي يتجاوز فيها عدد حالات الإصابة بولاية فلوريدا 11 ألف شخص في يوم واحد.

يشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل ولاية فلوريدا وصل إلى أكثر من 200 ألف حالة، كما بلغ عدد حالات الإصابة نحو 3 ملايين شخص في كافة أنحاء الولايات الأميركية.