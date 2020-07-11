وأضاف الممثل البالغ من العمر 77 عاما "الاختبارات أثبتت إصابتي بكوفيد-19.. ونقلت للمستشفى.. المستشفى أبلغ السلطات..وتجرى اختبارات للأسرة والموظفين.. في انتظار النتائج".

وأعلن أميتاب باتشان عن إصابته بفيروس كورونا بعدما جرى تناقل أخبار متضاربة حول وضعه الصحي، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية.

وأوضح أن كل من خالطوه خلال الأيام العشرة الماضية، مدعوون إلى إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا حتى يتأكدوا من عدم إصابتهم.

وحظي النجم الهندي بتعاطف واسع، وغرد عدد من المشاهير والسياسيين حتى يعربوا عن متمنياتهم له بالشفاء العاجل.

وحقق باتشان نجومية واسعة في الهند ومناطق أخرى من العالم منذ بدء مسيرته الفنية في سبعينيات القرن الماضي، كما حصد عددا من الجوائز وقاد الكثير من الأعمال الإنسانية.