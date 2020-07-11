في حوار جمع الزوجين، الجمعة، في برنامج "رد تيبل توك" الذي تقدمه بينكيت سميث على الإنترنت، قالت إنها ستناقش على مضض تعليقات إلسينا بسبب التكهنات التي أثارتها.

وقالت بينكيت سميث إن ما بدأ كصداقة وجهد عائلي لمساعدة ألسينا قبل نحو 4 سنوات أصبح "نوعًا مختلفًا من الارتباط" في الوقت الذي اعتقدت فيه هي وسميث أن زواجهما قد انتهى.

قال سميث "ارتباط؟ علاقة"، مطالبا زوجته أن تكون أكثر تحديدا، خلال النقاش الصريح الذي يعرض على فيسبوك ووتش.

وردت بينكيت سميث "نعم، لقد كانت علاقة. كنت أشعر بالكثير من الألم. كنت حزينة للغاية. الآن، أدرك تماما أنه لا يمكنك العثور على السعادة بعيدا عن ذاتك.. أود بالتأكيد على أننا فعلنا كل ما بوسعنا للابتعاد عن بعضنا البعض، لكني أدركت أن ذلك لم يكن ممكننا".

خلال الحوار، أكد ويل سميث وزوجته: "نحن في قارب واحد. نموت معا. الزواج السيئ مدى الحياة"، في إشارة إلى عبارة شهيرة لويل سميث في فيلم "باد بويز".

تزوج سميث وبينكيت عام 1997 ولهما طفلان، جادين وويلو. بدا كل منهما غير مرتاح في بعض الأحيان أثناء النقاش في البرنامج.

ونفت بينكيت سميث الأخبار التي قالت إن ويل سميث قد سمح و"بارك" لوقوع العلاقة بين زوجته والمغني.

وقالت بينكيت سميث: "الشخص الوحيد الذي يستطيع منح الإذن في هذا الظرف بالذات هو أنا".