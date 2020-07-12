وكان الشاب البالغ 17 عاما، يمارس رياضة ركوب الأمواج في "وولي بيتش" على بعد 630 كيلومترا شمالي سيدني، عندما عضته سمكة قرش في ساقه مما أدى إلى تعرضه لإصابات بالغة.

وأوضحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان أن "راكبي أمواج كثيرين هبوا لنجدته قبل أن يُنقل الشاب إلى الشاطئ"، وتوفي الشاب في المكان، رغم محاولات إنعاشه.

وهذا الهجوم القاتل هو الخامس لأسماك القرش في أستراليا منذ مطلع العام، بعد مصرع رجل في سن 36 عاما قبل أسبوع، لدى ممارسته الصيد في جزيرة فريزر آيلاند السياحية الواقعة على بعد 400 كيلومتر شمالي بريزبين.

وتسجل أستراليا أحد أعلى معدلات هجمات أسماك القرش في العالم، غير أن الوفيات الناجمة عنها تبقى قليلة.