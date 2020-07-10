وبحسب مراسل سكاي نيوز عربية، فإن المحكمة التركية ألغت القرار الذي صدر سنة 1934 وقضى بتحويل الكاتدرائية السابقة إلى متحف في مدينة اسطنبول.

وجرى اتخاذ القرار التركي، يوم الجمعة، رغم تحذير من مسؤولين أميركيين وفرنسيين وروسيين ويونانيين، فضلا عن معارضة رجال كنائس.

وقام مجلس الدولة، بمناقشة الدعوى التي تقدمت بها منظمة غير حكومية، وتقرر إلغاء القرار الحكومي القديم بشأن كاتدرائية آية صوفيا التي أدرجتها منظمة "يونيسكو" ضمن التراث العالمي.

وجرى تحويل الكاتدرائية إلى متحف في سنة 1934، عقب تأسيس الجمهورية التركية العلمانية في 1923.

ونبهت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، إلى أن آيا صوفيا أُدرجت ضمن التراث العالمي باعتبارها متحفا، وهذا الأمر له طابع إلزامي.

و أعربت "يونسكو" عن قلقها للسلطات التركية، من خلال عدة رسائل، عبر السفير التركي لدى اليونيسكو.

ويقول معارضون في تركيا إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي دافع عن هذه الخطوة، يسعى إلى استمالة المحافظين من خلال هذه الخطوة.

ويضيف المنتقدون أن أردوغان يسعى إلى صرف النظر عن الإخفاقات الاقتصادية في البلاد، وتصوير هذا القرار بشأن آيا صوفيا بمثابة إنجاز.

وكان أردوغان قد أثار مسألة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، قبل الانتخابات البلدية، في 2019، لكن العدالة والتنمية تلقى ضربات موجعة أفقدته بلدية اسطنبول، أكبر مدن البلاد.

وجرى تشييد المنشأة التاريخية، في عهد الامبراطورية البيزنطية، خلال القرن السادس الميلادي، وكانت بمثابة كرسي للكنيسة الأرثوذوكسية اليونانية، ثم تحولت إلى مسجد بعد دخول العثمانيين إلى اسطنبول في 1453، وفي 1935 تم تحويلها إلى متحف.