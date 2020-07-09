وأوضح الشاب خالد، خلال حوار أجراه مع إذاعة "موزاييك" التونسية "حلمي أن تتوحد الدول المغاربية وأن أنتج عملا فنيا ضخما يجمع التونسي والمغربي والجزائري ويكسر الدنيا".

وأضاف "أمنيتي أن أجمع كل المغرب الكبير ونغني عن الحب والالتئام.. نحن قادرون على أن نصبح مثل أوروبا".

وأشار النجم الجزائري إلى أن توحيد الدول المغاربية سيمنحها "القوة"، مضيفا "عندنا دول رائعة، نحتاج فقط إلى إلغاء الحدود وسنظهر للعالم أننا متحدون".

وختم حديثه بالقول "يا رب استر لنا المغرب الكبير، واحفظنا من فيروس كورونا".

يشار أن الشاب خالد أصدر في مايو الماضي أغنية جديدة، اختار لها عنوان "يا دلالي"، وتزامنت مع الحجر الصحي الذي كان مفروضا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقبل سنوات قليلة، ذكرت تقارير إعلامية أن الشاب خالد حصل على الجنسية المغربية واستلم جواز سفره المغربي، بعد انتهاء حفل فني كان قد أحياه في مدينة الدار البيضاء.

وفي حوار سابق، تحدث الشاب خالد عن الجنسية المغربية بالقول "أفتخر بها وأستحقها.. أنا أعتبر المغرب بلدي الثاني وقضيت فيه فترات جميلة".

ويأتي حديث الشاب خالد عن حلم توحيد الدول المغاربية، بعد أيام من تأكيد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده ستتجاوب بالترحيب إذا اتخذ الجانب المغربي مبادرة لأجل الأزمة القائمة بين البلدين، وسط استمرار لإغلاق الحدود البرية منذ ما يزيد عن ربع قرن.

وقال تبون، في مقابلة صحفية، إن الجزائر ليس لديها مشكلة مع المغرب ولا مع الملك محمد السادس، مضيفا أنه في حال اتخذت المملكة مبادرة فسيكون مرحبا بها لأجل إنهاء المشكلة بشكل نهائي.

وبداية الأسبوع الجاري، أعلن المغرب تعيين سفير جديد في الجزائر، ويتعلق الأمر بمحمد آيت وعلي.