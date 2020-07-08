ووصفت السلطات عملية الضبط بأنها الأكبر على الإطلاق في تاريخ البلاد، فيما كانت "الشحنة" قادمة من المكسيك، حسبما قال مسؤولون، الثلاثاء.

وقال المسؤولون إنه تم العثور على المادة المخدرة في نهاية مايو الماضي، بمساعدة كلب بوليسي يطلق عليه اسم "هاتش" تستخدمه الإدارة المالية للبلاد، بعد أن ساور الشك مسؤولي الجمارك في محتويات حاويتين كبيرتين لنقل السوائل.

ووصلت الشحنة إلى سلوفاكيا عن طريق ميناء كرواتي، حيث يعتقد أنه كان من المقرر بيعها في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

حفر المفتشون ثقوبا في قاع الصهاريج ووجدوا كميات كبيرة من مادة بلورية بيضاء تم تحديدها فيما بعد على أنها ميثامفيتامين.

وتحقق الهيئة الجنائية الوطنية في سلوفاكيا في القضية.