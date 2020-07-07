وأقر الرجل، ويدعى يوشيتو هارادا، بأنه أقدم على إعطاب عجلات السيارات بحجة البدء بمحادثة مع الجنس الآخر، من أجل التعرف على النساء، وخلق علاقات معهن، الأمر الذي اعتبره كثيرون "أغرب طريقة" للتعرف على امرأة.

واعتقلت الشرطة اليابانية هارادا في ولاية آيتشي باليابان في أواخر يونيو الماضي، واعترف بأنه مزق إطار سيارة تعود لامرأة حتى يتمكن من متابعتها وتقديم المساعدة ومن ثم التعرف عليها في نهاية المطاف.

وبدأت القصة في 11 يونيو الماضي، عندما خرجت امرأة تبلغ من العمر 43 عاما من السوبر ماركت متجهة إلى سيارتها. لم تبتعد المرأة بسيارتها كثيرا حتى انتبهت إلى أن الإطار الأمامي معطوب.

وعندما ترجلت المرأة من سيارتها لتفقد الإطار، أوقف هارادا سيارته بجانبها عارضا المساعدة عليها. لكن المرأة تذكرت أنها وقعت في الموقف نفسه قبل عام، الأمر الذي دفعها إلى الاتصال بالشرطة.

وبعد أن فحص رجال الشرطة كاميرات المراقبة في موقف السيارات في السوبر ماركت، اكتشفوا على الفور أن الرجل الذي حاول تقديم المساعدة للمرأة، هو نفسه الذي أعطب الإطار قبل دقائق فقط من خروجها من السوبر ماركت.

وعندما تناولت وسائل إعلام محلية الحادثة، قال عدد من الأشخاص، لا سيما من النساء، إنهم تعرضوا للموقف نفسه، وذكر بعضهم أن ذلك يعود للعام 2013، ليتبين بالفعل تورط الرجل نفسه في هذه الحوادث منذ سنوات.

وفال محامي المتهم إلى موكله أقر بالفعل أنه منذ العام 2013 أعطب حوالي ألف إطار سيارة تعود لنساء، وتمكن حينها من الإفلات من السجن، حيث تم تعويض الضحايا، وكانوا حينها قلائل، بـ279 دولارًا لكل منهم.

وفي عام 2016، تم احتجاز هارادا لدى الشرطة بعد أن اشتكت إحدى الضحايا من أن إطار سيارته تعرض للعطب، قائلا إن هارادا كان يقف وراء هذه الفعلة.