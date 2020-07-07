وتمكنت ياسمين اليوسف، البالغة من العمر 19 عاما، من تخطي المعدل الطبيعي بحصدها أعلى معدل يمكن الحصول عليه، إذ أن المعدل الطبيعي للتفوق بامتياز هو 12، في حين حصلت ياسمين على 12,7.

وتعود أصول الطالبة المتفوقة إلى مخيم عين الحلوة للاجئين في لبنان، وتسكن حاليا في مدينة نيكوبينغ فالستر في الدنمارك.

وقالت اليوسف في تصريحات لإحدى الصحف المحلية: "لم أكن أتوقع الحصول على ذلك المعدل.. هذا سيساعدني على التقدم إلى دراسة أرغب بها. من الرائع معرفة أنني أنجزت ذلك الأمر بشكل جيد جدا".



واليوسف هي ابنة لطبيب مختص بأمراض النساء، وقد تحدثت عن السعادة التي غمرت والديها بالنتيجة التي حققتها، قائلة: "والداي سعيدان للغاية.. لطالما دعموني وساعدوني"، وفق ما ذكرت صحيفة "بي تي".

وتطمح ياسمين في أن تسير على خطى والدها وتدرس الطب في إحدى الجامعات الرائدة في أميركا أو بريطانيا.