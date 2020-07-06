وأوضح المسؤولون أنهم عثروا أيضا قرب الطائرة على شاحنة تحمل مخدرات كانت على ما يبدو كوكايين معبأ في 13 طردا، يزن كل منها 30 كيلوغراما، ويرجح أنها أنزلت من الطائرة.

وقال بيان للجيش المكسيكي إنه مع تقدير قيمة هذه المخدرات بأكثر من 109 ملايين بيزو (4.9 مليون دولار) سيكون لهذه الخسارة تأثيرا "كبيرا" على المنظمات الإجرامية.

وعرضت محطة ميلينيو مشاهد لطائرة نصف محترقة على طريق رئيسي محاط بشجيرات كثيفة، وقالت إن الطائرة جاءت من ماراكايبو بفنزويلا.

ولم يتسن لرويترز التأكد من هذه المعلومات، ولم ترد الحكومة الفنزويلية على طلب للتعليق.

وهبطت الطائرة في ولاية كينتانا رو التي توجد بها منتجعات ساحلية شعبية مثل كانكون.