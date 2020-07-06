وكتبت أماندا كلوتس عبر إنستغرام، قائلة: "توفي زوجي الحبيب. كان محاطا بحب عائلته التي غنت وصلت له وهو يغادر هذا العالم بهدوء".

وأضافت "أنا لا أصدق وأشعر بألم معمم. انفرط قلبي إذ لا أتصور حياتنا من دونه. سأشتاق أنا وإلفيس إليه في كل كل ما نقوم به يوميا"، في إشارة إلى نجلهما البالغ سنة.

وكانت كلوتس وثقت كفاح زوجها ضد مرض كوفيد-19 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنه صمد بوجهه مدة 95 يوما.

وبعد ثلاثة أسابيع أمضاها في العناية المركزة، اضطر الأطباء إلى بتر ساق الممثل بسبب تخثر الدم فيها، وهي واحدة من مضاعفات هذا المرض.

وكان كورديرو في غيبوبة مدة أشهر، لكنه أستعاد وعيه مطلع مايو، من خلال عينيه فقط.

وأشارت كلوتس إلى أنه فقد 29 كيلوغراما من وزنه بسبب ضمور العضلات، وهو كان حتى منتصف يونيو غير قادر على التحرك والكلام.

وكان نك كورديرو بانتظار عملية زرع للرئتين قبل وفاته.

واشتهر كورديرو بأدوار في المسرحيات الغنائية لا سيما "A Bronx Tale" التي رشح للفوز عنها بجائزة توني المسرحية.