ورصدت الإدارة العامة للآداب بمحافظة الجيزة المصرية مقاطع فيديو نشرتها هدير عبر "تيك توك" ووجدتها منافية للآداب العامة.

وذكرت المصادر أن قوات الأمن ألقت القبض على هدير في منطقة حدائق أكتوبر، وجار اتخاذ الإجراءات تمهيدا لعرضها على النيابة العامة التي ستتولى التحقيق، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وفي وقت سابق، اعتقلت أجهزة الأمن المصرية فتاتين "تيك توك" في الجيزة وبنها، فيما جرى حبسهما على ذمة قضية التحريض على الفسق والفجور بالمخالفة للمبادئ والقيم.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن أجهزة الأمن أن قوات الشرطة ألقت القبض على فتاة "التيك توك"، "منة الله عماد"، وشهرتها "ريناد عماد"، بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، بعد ظهورها في فيديوهات تحرض على الفسق والرذيلة، بحسب وصف النيابة العامة.

ووجهت لها النيابة المصرية اتهامات عدة من بينها إنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والتحريض على البغاء والإعلان لنفسها لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، بالمخالفة للمبادئ والقيم.

وفي مدينة بنها بمحافظة القليوبية، أودعت أجهزة الأمن فتاة "التيك توك"، منار سامي، في سجن مركز كفر شكر، فيما جرى إيداع رفيقها المضبوط معها الشهير بـ"زيكا" سجن مركز شرطة بنها، بعد قرار حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأوضحت النيابة أنه خلال ضبط الفتاة وصديقها عثر بحوزتهما على سلاح أبيض ومخدرات.

ووجهت النيابة للمتهمة وصديقها تهمتي التحريض على الفسق وحيازة مخدرات وسلاح أبيض وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير، لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية المحددة.