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ونشر "الزعيم" صورة له برفقة الفنانة الراحلة، من مسرحية الواد سيد الشغال، عبر حسابه على "إنستغرام" وعلق عليها: "وداعا الفنانة القديرة رجاء الجداوي".

وانهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي استرجعت ذكريات الراحلة، خاصة بدورها في مسرحية "الواد سيد الشغال" مع إمام.

وكتب أحدهم على موقع تويتر: " كِنت أحضر مسرحية الواد سيد الشّغال عشان مشهَدين بس كانت هي فيهن… و كنت أضحَك كتير و عيْدهُن كذا مَرة… رجاء الجداوي في رَحمةِ الله".

وكتب آخر: "ضحكتنا وفرحتنا ديما وفي مسرحية الواد سيد الشغال مع عادل إمام كانت عظيمة وغيره وغيره الله يرحمها".

واستعاد مغردون ذكرياتهم في طفولتهم وشبابهم مع الجداوي، سواء عن طريق أفلامها، أو مسلسلاتها، أو برامجها وكلماتها.

ومثلت الجداوي في أفلام عديدة بين الستينات والثمانينات أمثال دعاء الكروان، كما أن لها مسرحيات خاصة مع عادل إمام، الذي شكلا معاً أحد أبرز الثنائيات الفنية العربية، مثل "الواد سيد الشغال" و "الزعيم".

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