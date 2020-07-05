وقال السكرتير الأول للولاية النائية، تيمجين توي، في تغريدة على تويتر إن حكومة الولاية حظرت جميع عمليات استيراد وتجارة الكلاب، وكذلك بيع لحوم الكلاب، المطبوخة وغير المطبوخة.

وجاءت الخطوة بعد نداء، في وقت سابق من الأسبوع، من المشرعة مانيكة غاندي التي حثت حكومة ناغالاند على التحرك، بعدما تلقت صوراً جديدة لتجارة الكلاب من منظمة لحماية الحيوانات، مقرها ناغالاند.

ودفعت المناشدة أكثر من 125 ألف شخص إلى الكتابة إلى حكومة ناغالاند للمطالبة بحظر تجارة الكلاب، وبيع لحومها.

وذكرت منظمة هيومان سوسيتي إنترناشيونال المدافعة عن حقوق الحيوان، في بيان "هذه نقطة تحول رئيسة نحو إنهاء القسوة في تجارة لحوم الكلاب المخفية في الهند".

وتقدر المنظمة أنه يتم تهريب ما يصل إلى 30 ألف كلب سنويا إلى ناغالاند، حيث يتم بيعها في الأسواق الحية. وتقول المنظمة أيضا إن الكلاب تضرب بانتظام حتى الموت بالهراوات الخشبية.

وقوبلت خطوى الولاية بإشادة آبو ميثا، مستشار رئيس وزراء ناغالاند نيفيو ريو، أعلى مسؤول منتخب في الولاية، الذي قال في تغريدة: "هذه خطوة تقدمية. في هذا اليوم وهذا العصر، يكون للنشاط الإيجابي والدعوة على وسائل التواصل الاجتماعي تأثير هائل على صناع السياسات. تهانينا وشكرًا للجميع".

وبعيدا عن ناغالاند، يتم القبض على آلاف الكلاب كل عام بشكل غير قانوني للاستهلاك من الشوارع أو سرقتها من منازل في ولايات أخرى شمال شرقي الهند، ومن بينها ميزورام وتريبورا وأروناشال براديش، كما تقول منظمات حقوقية.