ويعد موت الأفيال خسارة كبيرة وضربة لقطاع السياحة في بوتسوانا، التي يعتمد فيها كثير من الناس بشكل كبير على السياحة داخل الأدغال والغابات على ظهور الأفيال.

وقال نيال ماكان، المؤسس المشارك للمؤسسة الوطنية لإنقاذ الحدائق، ومقرها المملكة المتحدة، إنه "هذه أكبر كارثة حدثت للأفيال منذ وقت طويل جدًا".

وأضاف ماكان في صريح لشبكة "أيه بي سي نيوز": "على خلاف فترات الجفاف في السبعينيات، لا أعرف أي حالات نفوق للأفيال على هذا النحو من قبل".

من جانبه، وقال ممادي روبين، رئيس الأطباء البيطريين في إدارة الحياة البرية والحدائق الوطنية في بوتسوانا: "لقد تحققنا حتى الآن من 275 جثة من 356 تم الإبلاغ عنها حتى الآن في المنطقة الواقعة شمال دلتا أوكافانغو".

وأضاف روبين للشبكة الإخبارية الأميركية أن القاتل قد يكون مرضا جديدا غامضا أو سمًا قاتلا، لكنه استبعد الصيد غير المشروع، حيث تم العثور على الجثث سليمة.

وقالت وزارة البيئة والموارد الطبيعية في بوتسوانا في بيان الخميس الماضي، إنه "تم تحديد ثلاثة مختبرات في زيمبابوي وجنوب إفريقيا وكندا لمعالجة العينات المأخوذة من الأفيال الميتة".

وأوضح روبن أن "عينات من الجثث، وعينات من التربة والمياه، وكذلك عينات من الحيوانات الحية، تم إرسالها إلى المختبرات الإقليمية والخارجية"، واضاف: "نحن في انتظار نتائج ونواصل التحري".

وقد تم العثور على معظم جثث الأفيال متجمعة حول مصادر المياه القريبة من دلتا أوكافانغو، في الأوقات العادية، وهي وجهة سفاري سياحية رئيسية.