وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن المشجع غريغ ويليس، البالغ 37 عاما، تعرض للطرد من عمله في مجمع سكاني، لأنه لم يلتزم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وكان محرز في أول زيارة إلى المنطقة التي توجدُ بها شقته الفاخرة، فقام المشجع، وهو عامل بناء في المكان، بالتقاط صورة سيلفي.

وجرى إخبار المشجع؛ وهو أب لخمسة أطفال، بأنه لم يراع قاعدة التباعد لمترين، بعدما اقترب كثيرا من نجم مانشستر سيتي.

وصرح المشجع بأن محرز كان لطيفا ولم يعارض نهائيا أخذ الصورة، بل أجاب "نعم ليس ثمة مشكل".

ودافع المشجع عن التقاط صورة السيلفي مع محرز، قائلا "نحن لا نصادف شخصا مثل هذا في كل يوم".

وكان اللاعب الجزائري، 29 عاما، يزور مجمعا سكانيا على مقربة من منطقة ماكليس فييلد، بعد شهرين من تعرض شقته في مدينة مانشستر للسرقة.

من ناحيتها، قالت مجموعة "إي جي ليفزي" للتطوير العقاري، وهي الهيئة المشرفة على المجمع السكاني، إنها حريصة على سلامة وأمان الجميع في كافة الأوقات.