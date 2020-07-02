وقال الرئيس الأميركي، الأربعاء، إن وضع كمامة لن يكون "مشكلة" بالنسبة إليه، فيما أكد مجددا اعتقاده أن فيروس كورونا المستجد "سيختفي" في "لحظة معينة".

وأوضح ترامب لموقع "فوكس بيزنس" قائلا إنه "لن يكون وضع كمامة مشكلة بالنسبة لي... إذا كنت على مقربة من الناس فسأقوم بذلك".

جاء تصريح ترامب هذا في الوقت الذي تسجل فيه ولايات ومدن أميركية عدة زيادة كبيرة في عدد الإصابات بوباء كوفيد-19.

وأضاف "في معظم الأحيان، لا أكون في هذا الوضع"، مشيرا إلى أن جميع الأشخاص الذين قابلهم خضعوا لفحص كورونا مسبقا.

ومضى يقول: "أنا مع وضع الكمامات، أعتقد أنها شيء جيد"، إلا أنه بدا مشككا في فكرة جعل وضعها إلزاميا على المستوى الوطني.

ويرى ترامب أن "هناك أماكن كثيرة في البلاد يبقى فيها الناس على مسافة بعيدة بين بعضهم بعضا".

وتابع "أعتقد أننا نتعامل جيدا مع الفيروس، وأعتقد أنه سيختفي في وقت ما بطريقة ما"، مضيفا "أعتقد أننا سنحصل على لقاح قريبا".

ويشجع العديد من الجمهوريين الناس بشكل متزايد على وضع الكمامات، بينما وضع نائب الرئيس مايك بنس قناعا في مناسبات عدة.