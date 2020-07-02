وقال بسام راضي المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية إن السيسي سأل البائع عن أحواله المعيشية ومتطلباته.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحديث الذي دار بين السيسي والبائع.

وكان السيسي يتفقد بعض من مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر، حيث تابع سير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع.

وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بـفيروس كورونا أثناء العمل حفاظا على سلامة وصحة العاملين بتلك المواقع.

كما تفقد السيسي عددا من مواقع تقديم الخدمات والتزود بالوقود على محور مصر الإسماعيلية الصحراوي، حيث التقى مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق.

ووجه الرئيس المصري بضرورة أن تكون تلك المواقع عبارة عن مراكز خدمات متكاملة الجوانب لخدمة المواطنين من رواد الطرق والمترددين عليها.