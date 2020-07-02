ونقلت وسائل إعلام مصرية عن أجهزة الأمن أن قوات الشرطة ألقت القبض على فتاة "التيك توك"، "منة الله عماد"، وشهرتها "ريناد عماد"، بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، بعد ظهورها في فيديوهات تحرض على الفسق والرذيلة، بحسب وصف النيابة العامة.

ووجهت لها النيابة المصرية اتهامات عدة من بينها إنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والتحريض على البغاء والإعلان لنفسها لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، بالمخالفة للمبادئ والقيم.

وقررت النيابة حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعقب ذلك تم ترحيلها لقسم شرطة الدقي، وفور دخولها الحجز، أصيبت بحالة انهيار، ودخلت في نوبة بكاء شديدة، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وبمواجهة الفتاة، اعترفت بتصويرها مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعي هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات على الإنترنت.

فتاة بنها

وفي مدينة بنها بمحافظة القليوبية، أودعت أجهزة الأمن فتاة "التيك توك"، منار سامي، في سجن مركز كفر شكر، فيما جرى إيداع رفيقها المضبوط معها الشهير بـ"زيكا" سجن مركز شرطة بنها، بعد قرار حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأوضحت النيابة أنه خلال ضبط الفتاة وصديقها عثر بحوزتهما على سلاح أبيض ومخدرات.

ووجهت النيابة للمتهمة وصديقها تهمتي التحريض على الفسق وحيازة مخدرات وسلاح أبيض وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير، لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية المحددة.