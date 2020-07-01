وقال يوسف تسوري، مدير الأخبار في "سكاي نيوز عربية: "إن إلتحاق جيزيل خوري سيضيف لبنة جديدة لصرح سكاي نيوز عربية".

وأضاف: "ستقدم جيزيل محتوى مُبتكراً يحاكي التطور الذي تشهده المؤسسة على مختلف منصاتها .. يسرني أن أرحب بجيزيل خوري في فريق سكاي نيوز عربية".

من جانبها، قالت جيزيل: "أتطلع بشغف للعمل ضمن فريق سكاي نيوز عربية، الذي أثبت منذ انطلاقة المؤسسة وحتى الآن تقديم محتوى مهني ومختلف يحاكي التطور الذي تشهده وسائل الإعلام بشكل كبير ويحقق تطلعات الجمهور، لا سيما في المجال الرقمي مما أسهم في زيادة انتشار المؤسسة ليس على مستوى الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا فحسب بل على مستوى العالم بأسره".

وقبيل انضمامها إلى "سكاي نيوز عربية" عملت جيزيل خوري مع العديد من المؤسسات الإعلامية، حيث بدأت حياتها المهنية عام 1986 على قناة "LBC"، وأجرت العديد من الحوارات الصحافية مع عدد من رؤساء الدول والسياسيين والشخصيات الفكرية في العالم العربي.

كما أسهمت جيزيل خوري في تأسيس قناة "العربية" وقدمت برنامجاً حوارياً أسبوعياً سياسياً منذ العام 2003 وحتى 2013، ثم انتقلت إلى "بي بي سي عربية"، لتقديم برنامج حواري قابلت فيه العديد من السياسيين والمفكرين على مستوى العالم.

ونظرا لجهودها الواسعة في دعم حرية الرأي والتعبير، كرم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جزيل خوري في العام 2019، كما كرمها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند عام 2011.