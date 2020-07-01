وغادر نحو ألفي مسافر من مطار القاهرة الدولي على متن 14 رحلة جوية الأربعاء، وفقا لبيان شركة الخطوط الجوية المصرية.

كما وصلت رحلتان تقلان ما يزيد على 350 سائحا أوكرانيا في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر، ومنتجع شرم الشيخ جنوبي شبه جزيرة سيناء.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بأن فرقا طبية من لجان الحجر الصحي والطب الوقائي قامت بالكشف الطبي على جميع الركاب القادمين للغردقة وإجراء الفحوصات اللازمة وقياس درجات الحرارة.

وأضاف أن فرقة الفنون الشعبية استقبلت القادمين بالمزمار والطبل البلدي.

وأكد المجلس الأعلى للآثار إن نحو 24 متحفا وموقعا سياحيا استقبلوا الزوار أيضا مع فرض إجراءات وقائية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وشملت المواقع التي تم افتتاحها أمام الزوار المتحف المصري وأهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين في القاهرة، إضافة إلى معبد الكرنك ومعبد حتشبسوت الجنائزي الشهير في الأقصر جنوبي البلاد.