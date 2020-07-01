وأعلنت جائزة "آدم حنين لفن النحت" أسماء الفائزين في دورتها الرابعة، وذلك بعد 40 يوما من وفاة الفنان التشكيلي المصري البارز، الذي كان قد توفي في الثاني والعشرين من مايو الماضي عن عمر ناهز 91 عاما بعد رحلة طويلة مع الفن.

ووفقا لوكالة رويترز، فقد قالت لجنة التحكيم، في بيان اليوم الأربعاء، إن الجائزة الأولى، وقيمتها 50 ألف جنيه، أو نحو 3100 دولار، فازت بها لينا المجدوب، فيما ذهبت الجائزة الثانية، وقيمتها 20 ألف جنيه، قرابة 1250 دولارا، إلى منى عمر.

أما الجائزة الثالثة، وقيمتها 10 آلاف جنيه (نحو 600 دولار)، فآلت إلى باهر أبو بكر، في حين قدمت اللجنة جائزة تشجيعية بقيمة خمسة آلاف جنيه إلى يوستينا فهمي.

وتمنح الجائزة للنحاتين الشبان في مصر والعالم العربي ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما، وهي مقدمة من مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي التي تأسست عام 2007 وأقيمت دورتها الأولى 2017/2016.

ونظرا لتفشي فيروس كورونا الجديد، ومراعاة للإجراءات الوقائية المفروضة للحد من الوباء، أعلنت المؤسسة إرجاء "حفل توزيع الجوائز وافتتاح معرض الأعمال المشاركة" إلى شهر سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن لجنة التحكيم كانت برئاسة الفنان عصام درويش ومن عضوية كل من الأستاذة الأكاديمية أمل نصر، والفنانين أحمد شيحا، وإيهاب اللبان، وشريف عبد البديع ومحمد رضوان وناجي فريد.