بدأت قصة النادل عندما التقطت الزبونة صورة له ونشرتها على حسابها في فيسبوك، وكتبت: "هذا لينين غوتيريز من ستاربكس، رفض خدمتي لأنني لم أكن أرتدي كمامة. في المرة المقبلة سأتصل بالشرطة، وأحضر إعفاء طبيا".

وأثار منشور تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث علق عليها العديد من المستخدمين، وتشاركها الآلاف، ليس دعما لها بل تعاطفا مع النادل، إذ حظي غوتيريز بمساندة أغلب المتابعين على فيسبوك وتويتر.

فقد أطلق أحد المتابعين حملة إلكترونية لجمع التبرعات للينين غوتيريز، البالغ من العمر 24 عاما، وتعويضه عن الضرر الذي تسبب له فيه المنشور.

وبلغ مجموع التبرعات حتى الاثنين، نحو 80 ألف دولار، بحسب موقع سي إن إن.

وشكر الشاب المتبرعين، في مقطع فيديو نشر عبر فيسبوك، قائلا إنه سيستخدم الأموال لتحقيق حلمه بأن يصبح راقصا، وسيتبرع لبعض المنظمات في سان دييغو.