ووفق السلطات، فقد أسفرت عمليات أمنية باشرتها مصالح الشرطة القضائية بمدن سلا وتمارة وأكادير ووجدة ومكناس، خلال شهر يونيو الجاري، عن توقيف 14 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج معدات ووسائط إلكترونية متطورة، تستعمل في عمليات الغش أثناء الامتحانات المدرسية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه العمليات الأمنية استهدفت إعلانات منشورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية، تعرض بيع رقاقات إلكترونية تستعمل في تلقي الاتصالات الهاتفية، موصولة بسماعة دقيقة لتلقي الاتصالات الهاتفية.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضايا أسفرت عن حجز أكثر من 345 وحدة من هذه الرقاقات الإلكترونية من مختلف الأنواع، فضلا عن العشرات من السماعات والبطاريات والشواحن الخاصة بها، كما مكنت من حجز كمبيوترات وهواتف نقالة تحمل آثارا رقمية لعمليات ترويج هذه المعدات عبر شبكة الإنترنت، حسبما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.