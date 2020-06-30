السيرك الذي قدم العروض الاكثر شهرة في لاس فيغاس، أنحى باللائمة على "الاضطراب والإلغاء القسري للعروض نتيجة جائحة كوفيد- 19".

وعلقت شركة إنتاج العروض الفنية التابعة للسيرك، والتي تتخذ من مونتريال مقرا لها، خطط الإنتاج حول العالم في مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا.

وعروض لاس فيغاس، التي ألغيت تشمل العرض "أوه" في فندق وكازينو "بيلاجيو، و "كيه ايه" في استوديو "إم جي إم غراند" و"بيتلز لوف" في ميراج، وميستير" وتريغر آيلاند، وزومانيتي" في نيويورك و"مايكل جاكسون وان" في منتجع ماندالاي باي.

أولغيت عروض لسيرك دو سولاي في كل من أوستن وشيكاغو وهيوستن ونيو أورليانز وسولت ليك سيتي ومونتريال وتل أبيب وكوتا ميسا وكاليفورنيا ودنفر ومدينتي ملبورن وبيرث في أستراليا.