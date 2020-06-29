واستغل جونسون المقابلة للكشف عن خطط للإنفاق على البنية التحتية لمساعدة بريطانيا على "التعافي" من تبعات إجراءات العزل العام التي فرضت لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

لكن الزعيم البريطاني كان حريصا أيضا على إظهار أنه عاد إلى لياقته، بعد قضائه بعض الوقت في العناية المركزة في المستشفى في أبريل إثر إصابته بالفيروس، وهي تجربة وصفها بعد ذلك بقليل بأنه "كان من الممكن لها أن تذهب في أي من الاتجاهين (سلبيا كان أم إيجابيا)".

وقال جونسون وهو يرتدي قميصا وربطة عنق "أشعر أنني مثل الحصان الآن.. هل تريدونني أن أقوم ببعض تمرينات الضغط لأريكم إلى أي مدى عدت فيه إلى كامل لياقتي البدنية؟"، ليأخذ بعد ذلك وضعية التمرين ويؤدي بعضا منه.

وأضاف "ستشهد البلاد تعافيا. وبالتأكيد فإنني شديد التفاؤل، لم أشعر بحال أفضل من هذا من ذي قبل".