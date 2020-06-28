وقال أعضاء "رولينغ ستونز" في بيان، الأحد، إن فريقهم القانوني يتعاون مع منظمة الحفاظ على الحقوق الموسيقية "بي إم آي"، لوقف استخدام مقطوعاتهم الموسيقية في حملة ترامب للفوز بولاية ثانية.

وأضاف الفريق: "(منظمة) بي إم آي أعلمت حملة ترامب نيابة عن ستونز بأن الاستخدام غير المرخص لأغنياتهم سيمثل انتهاكا لاتفاق الترخيص الخاص بتلك الأغنيات. وإذا تجاهل ترامب أمر الكف والتوقف وواصل (استخدام الأغنيات) فسيواجه دعوى قضائية لانتهاكه الحظر واستخدام الموسيقى دون ترخيص".

وأغنية رولينغ ستونز التي تعود لعام 1969 "لا يمكنك دوما الحصول على ما تريد"، كانت إحدى الأغنيات التي يستخدمها ترامب بشكل متكرر في حملاته.

وعزفت مجددا في ختام حملته في تولسا بولاية أوكلاهوما، وهو حدث نظم في إحدى القاعات المغلقة، ولاقى انتقادات واسعة لاحتمال تفشي فيروس كورونا خلاله.