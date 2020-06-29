وكان الفنانان الراحلان قد ارتباطا بعلاقة زواج لفترة قصيرة أثمرت إنجاب هيثم، الطفل الوحيد للنجم الراحل أحمد زكي، والذي توفي أيضا العام الماضي عن عمر ناهز 35 عاما.

وتظهر الصورة التي نشرها الموقع الإلكتروني الفنانة هالة فؤاد، وهي ترتدي الحجاب، بعد اعتزالها الفن وقبل إصابتها بمرض السرطان الذي أودى بحياتها وهي في ريعان الشباب.

وفي تعليقه على الصورة كتب محرر الموقع الرسمي للفنان أحمد زكي: "تميزت الفنانة الراحلة هالة فؤاد والدة هيثم أحمد زكي ورامي عز الدين بركات بطاقة حب جعلها تحتل منزلة خاصة بين كل من اقترب منها، وكانت بحق فنانة محبوبة بين أصدقائها من الفنانين أو بين جمهورها العريض".

وأضاف: "في عام 1990 قررت الفنانة الراحلة هالة فؤاد ارتداء الحجاب واعتزال التمثيل وأعلنت أنها ستتفرغ لحياتها الزوجية.. وذلك خلال فترة زواجها من رجل الأعمال المصري عز الدين بركات، وبعد الاعتزال بفترة قصيرة تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي وبدأت رحلة علاج طويلة في فرنسا والقاهرة".

وختم: "تم علاجها من السرطان لفترة مؤقتة ثم عاودها المرض مرة أخرى وبشراسة، فواجهت المرض بشجاعة وإيمان، ثم توفيت فى عمر الشباب".

من جانب آخر نشرت جريدة الدستور المصرية، الأحد، مقتطفات مع لقاء نادر وقديم مع أحمد زكي قال خلاله: "عندما مرضت هالة لم أكن أعرف كيف أتصرف، وماذا يمكن أن أقدم لها، وقيل يومها أن هناك دواء في أميركا فشرعت في البحث عنه، ولكن كنت مقيدًا لأنها سيدة متزوجة ومرتبطة بزوج، وكان الموقف حساسًا، ووجدت نفسي في المستشفى، ولا أنسى أنها والدة ابني".

وأردف: "حين وقعت أثناء التصوير حزنًا عليها.. تعللت للمختصين بالتصوير بأنني أشعر بمغص، وحين أخبرتني الفنانة صابرين بموتها وقعت في الاستديو حزنًا على إنسانة أحببتها من كل قلبي..".