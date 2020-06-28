ونقل موقع "فوكس نيوز" أن ضابطي الشرطة التقطا صورا شخصية "سيلفي" بكاميرات هاتفيهما وهما بجوار الجثتين، وقد تم أيضا إيقافهما عن العمل.

وقالت مينا سمولمان لهيئة الإذاعة البريطانية إن الصور تصرف غير إنساني بحق ابنتيها الضحيتين، نيكول سمولمان وبيبا هنري، اللتين طعنتا في حديقة في ويمبلي في 6 يونيو،

وقالت: "الأسوأ من ذلك أنهما أرسلا تلك الصور إلى أفراد من الجمهور".

وكشفت الأم المكلومة أنها علمت بأن تلك الصور أظهرت ملامح وجه الفتاتين، وأضافت أنها تخشى أن ينتهي الأمور بظهور تلك الصور على الإنترنت.

وتابعت: "لقد رفع هذا الأمر حزننا إلى درجة أخرى".

وقالت الشرطة إن قاتل نيكول (27 عاما) وبيبا (46 عاما) مازال طليقا، ومجهولا، فيما لم يتضح الدافع من الجريمة.