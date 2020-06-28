ونقلت "صحيفة المصري" اليوم، السبت أن زكي طالب، خلال مكالمة هاتفية عبر قناة "Ten" الفضائية المصرية، الجميع بالدعاء لرجاء الجداوي، بأن تتماثل للشفاء في أقرب وقت.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن رجاء، 81 عاما، تواصل رحلة العلاج منذ نقلت لمستشفى العزل بالإسماعيلية، شرقي البلاد، بعد إصابتها بفيروس كورونا قبل نحو 35 يوما.

وبعد أيام من دخولها نقلت الفنانة الكبيرة إلى غرفة العناية المركزة، حيث اضطر الأطباء للجوء لاستخدام جهاز تنفس صناعي بعد انخفاض نسبة الأكسجين بالدم.

ولاحقا حقنها الأطباء ببلازما المتعافين، ومنذ أيام نقلت على جهاز تنفس تداخلي حنجري، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية.

وأبدت أميرة حسن مختار، ابنة رجاء الجداوي الوحيدة، استيائها من الشائعات التي تطارد والدتها كل ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتزعم وفاتها.‎