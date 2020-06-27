ومن بين براءات الاختراع الـ1500 للباحث بلقاسم حبة، هناك 500 منها مسجلة في الولايات المتحدة الأميركية، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.

وقالت السفارة الأميركية في منشور لها على صفحتها في "فيسبوك": "مبروك لابن ولاية الوادي المخترع الشهير بلقاسم حبة على تسجيل براءة اختراع رقم 1500".

وأضافت: "تحصّل الدكتور بلقاسم على درجة الليسانس من جامعة باب الزوار ثم درجتي ماجستير ودكتوراه في تخصص علم المواد والهندسة من جامعة ستانفورد.".

وتابعت "ومن بين الجوائز العديدة التي نالها الدكتور بلقاسم أنه مصنّف ضمن قائمة 100 أكثر مخترع إنتاجا على المستوى العالمي حسب مجلة ’أر أند دي في‘ عام 2012. تفتخر كل من الجزائر والولايات المتحدة بالدكتور بلقاسم".

جدير بالذكر أن الباحث بلقاسم حبة من مواليد سنة 1957 بالمغيّر ولاية وادي سوف الجزائرية، وحصل على منحة من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، التي حصل فيها على شهادة الماجستير في الفيزياء التطبيقية، كما حصل أيضا شهادتين في علوم المواد والدكتوراه في الطاقة الشمسية.