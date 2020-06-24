وجرى اعتقال أفراد العصابة على خلفية اتهامهم بالتورط في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي مضرين بذلك بالاقتصاد القومي بالبلاد.

وأسفرت التحريات عن قيام المذكورين في سبيل إخفاء أنشطتهم بمزاولة العديد من الانشطة التجارية المختلفة والتي يتخذونها كغطاء يخفي تجارتهم المشبوهة.

وتمت مداهمة مقار عملهم ومحال إقامتهم، حيث جرى ضبط العديد من العملات الأجنبية المختلفة التي بلغت قيمتها بما يعادل 25 مليون جنيه مصري.



وبعرضهم والمضبوطات المالية على النيابة العامة، أمرت بحبس جميع المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت بإيداع المبالغ المالية المضبوطة بالبنك المركزي.