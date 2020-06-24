وبحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية، فإن مطار "أراغون طرويل" احتل قائمة المطارات الأكثر نشاطا في إسبانيا.

ويقع مطار أراغون طرويل قرب مدينة طرويل، شرقي البلاد.

ونادرا ما كانت هذه المنطقة تقع ضمن مسار عشرات الملايين من السياح الذين يزورون إسبانيا سنويا، أو حتى من من الإسبان أنفسهم، وذلك بسبب مناخها غير المشجع.

لكن تفشي فيروس كورونا المستجدـ، وما تبعه من إغلاقات، أدى إلى رفع أسهم هذا المطار في صناعة الطيران، ذلك أن "مستخدميه" طائرات وليس ركاب.

فقد جعل مناخ طرويل الجاف، المطار خيارا مناسبا بالنسبة إلى العديد من الشركات، التي رأت فيه مكانا مناسبا لتخزين الطائرات في الهواء الطلق، لفترة طويلة دون الحاجة إلى القيام بأعمال صيانة.

وفي الوقت نفسه، يخدم بقاء الطائرات في هذا المطار شركات الطيران التي تريد استئناف العمليات بسرعة، وفي أي وقت، بحسب ما قالت متحدث باسم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا".

ويستضيف المطار مرافق تابعة لشركة فرنسية تقدم خدمات التخزين والصيانة وإعادة التدوير.

ومن بين الشركات التي "خزنت طائراتها" في هذا المطار "المحظوظ حاليا"، الخطوط الجوية الفرنسية التي أودعت فيه عددا من طائراتها من طراز "إيرباص إيه 380"، كما أرسلت شركة "لوفتهانزا" الألمانية كل طائراتها من طراز "إيرباص إيه 340-600".