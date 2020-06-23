وقالت الوزارة في صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، مساء الاثنين، إنها اتخذت القرار "لحين التحقق من صحة الأعمال المقدمة".

وتابعت في بيان: "استجابة لما طرحه الشباب بشأن مسابقة اختيار أفضل تصميم شعار للمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قررت وزارة الشباب والرياضة حجب كافة نتائج الفائزين التي سبق الإعلان عنها عبر صفحة التواصل الاجتماعى للوزارة لحين التحقق من صحة الأعمال المقدمة، وعدم اقتباسها من أي تصميمات أو شعارات أخرى".

وأضاف البيان: "سيتم الإعلان لاحقا عن النتائج والقرارات المتخذة في هذا الشأن".

والجمعة أعلنت الوزارة قائمة أسماء الفائزين بالجائزة، مشيرة إلى حصولهم على جوائز مالية تراوحت بين 8 آلاف (نحو 500 دولار) و4 آلاف جنيه (حوالي 250 دولارا).