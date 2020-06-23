وبدل الموقع الشهير صورة الواجهة الرئيسية لينشر صورة مرسومة تجمع عددا من النساء ينتمين لبيئات مختلفة، يعبرن عن خوض هدى شعراوي كفاحا مشهودا لتحرير المرأة، ومنع حرمانها من التعليم والرياضة والفنون.

وولدت نور الهدى محمد سلطان الشعراوي، في مدينة المنيا بصعيد مصر في 23 يونيو 1879، وهي تنتمي إلى الجيل الأول من الناشطات النسويات المصريات الاتي شكلن تاريخ الحركة النسوية في مصر في نهايات القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين.

وخلال حياتها خاضت هدى شعراوي معارك عدة في سبيل تحرير المرأة، وكتبت ودعت مرارا إلى حياة أكثر انفتاحا للمرأة تتجاوز نطاق الأسرة، ودافعت عن حقها في العمل والتعليم.

ولم تسلم مسيرتها من عقبات ومعارك لاسيما في إطار آرائها المتعلقة بالنقاب وتعدد الزوجات وسن زواج المرأة.

وترأست شعراوي العديد من الجمعيات والاتحادات النسائية وواصلت عملها حتى وفاتها في 12 ديسمبر 1947.