ونقلت صحيفة اليوم السابع الخاصة عن مها أسامة (32 عاما)، الأحد، قولها: "خسرت شغلي، بس إن شاء الله اللي جاي أحسن".

وكانت الفتاة ظهرت في بث مباشر عبر حسابها الشخصي قالت فيه: "أنا مها أسامة عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للجواز على فيسبوك، وعارفة أنا القرار مش سهل وهيجيبلي مشاكل كتير".

وأضافت "مفيش خروج ومفيش كافيهات ومفيش جيمات والدولة شايفه أن ده الصح عشان تحافظ على صحة مواطنيها، والطبيعي دلوقتي أن كل بني آدم يعمل اللي هو شايفه صح.. زي ما الدولة عملت وخدت الإجراءات عشان تحافظ علينا كل واحد يعمل اللي شايفه صح اللي يحافظ على سلامته".

وأشارت إلى أنه على المتقدم لزواجها أن يكون جادا ويريد الزواج ومحترما. وتابعت "اللي شايف نفسه جاد يبعتلي أنا مش هتكلم عن نفسي كتير ومش هقول تفاصيل بس اللي مهتم يعرف تفاصيل هيعرف يوصلي إزاى".