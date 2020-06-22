وأشارت الوكالة الكندية لفحص الأغذية إلى أن الكلاب الناجية وهي من فصيلة "بولدوغ"، كانت تعاني من أعراض تشمل الجفاف والضعف والتقيؤ، بعدما عثر عليها في طائرة كانت قادمة من أوكرانيا، وهبطت في مطار تورونتو بيرسون.



وقالت الوكالة في بيان: "سنتخذ مزيدا من الخطوات بمجرد اكتمال التحقيقات الخاصة بالواقعة"، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

ووصف طبيب بيطري شارك في عملية نقل الكلاب التي لا زالت حية من منطقة الشحن في المطار الكندي، المشهد بأنه كان "مرعبا لدرجة الكابوس".

وعلقت الخطوط الجوية الأوكرانية على الحادثة بإصدارها بيانا على فيسبوك، أعربت فيه عن "تعازيها" جرّاء نفوق هذه الحيوانات.

ويعتقد كثيرون أن الحادثة تندرج في إطار عمليات تهريب حيوانات، حيث تعد تجارة الكلاب من الأعمال المربحة، حسبما ذكر سكوت وايز من جامعة غويلف، والذي قال: "يسود اعتقاد بأن هذه الكلاب تربى في كندا إلا أن الحقيقة غير ذلك. لا توجد معلومات دقيقة حول أصل الكلاب التي تباع في البلاد، حيث تشرف جماعات على تلك الأعمال التي تحقق عائدات مجزية".