وأضافت أنه جرى نقل رجاء الجداوي على جهاز "تنفس اختراقي" متصل بأنبوبة أنفية لتوصيل الأكسجين إلى الرئتين بعد فشل جهاز "سيباب"، الذي كانت موضوعة عليه طوال الـ21 يوما الماضية، وأن نسبة الأكسجين في الدم ما بين 50 إلى 60، وهي نسبة ضعيفة الأمر الذي جعل حالتها متدهورة.

وأشارت المصادر إلى أنها لا تزال على "الجهاز الاختراقي" بالعناية المركزة وفى حالة غير مستقرة، وأن حقنها ببلازما المتعافين لم يؤثر في الحالة بسبب مشاكل التنفس، لذلك لم يكن مهما إيجابية المسحة الأخيرة أو سلبيتها لأنها لن تغير من الأمر شيئا، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وتتواجد الفنانة المصرية في العزل الصحي منذ أول أيام عيد الفطر السابق بمستشفى أبو خليفة عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي.

وصاحب دخول رجاء الجداوي العزل الصحي بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أزعج أسرتها كثيرا، التي طالبت مروجي الشائعات بالدعاء لها بدلا من نشر وترويج الشائعات التي أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحي.

ورجاء الجداوي هي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وعرفت طريق الفن من أواخر الخمسينيات.

وفي بداية سبعينيات القرن العشرين تزوجت بلاعب الكرة حسن مختار وأنجبت ابنة واحدة، وشاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "لعبة النسيان".