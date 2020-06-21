وقالت عائلة بيتي على موقع تويتر، مساء السبت "لا يحق لترامب بأي حال استخدام هذه الأغنية لدعم حملة تهمل الكثير من الأميركيين والمنطق السليم".

وذكرت التغريدة الموقعة من دانا؛ أرملة بيتي وزوجته السابقة جين وابنتيه أدريا وأناكيم "لم يكن توم بيتي ليقبل أبدا أن تستخدم إحدى أغنياته في حملة كراهية... الراحل توم بيتي وأعضاء أسرته يقفون بحزم ضد العنصرية والتمييز من أي نوع".

واستخدمت الحملة أغنية بيتي، يوم السبت، في مؤتمر انتخابي جذب عددا قليلا من الحضور بمركز (بي.أو.كيه) الذي يسع 19 ألف شخص.

وشهدت الولايات المتحدة، مؤخرا، اضطرابات عرقية واسعة، بعدما لقي مواطن أميركي ذو أصل إفريقي مصرعه على يد شرطي أبيض جثا على رقبته، خلال عملية توقيف.

ويواجه الرئيس الأميركي اتهامات بتأجيج العنصرية في البلاد بعد وصوله إلى البيت الأبيض، لكن ترامب يؤكد أنه ما من رئيس في البلاد خدم ذوي الأصل الأصل الإفريقي كما فعل هو خلال الأعوام الأخيرة.