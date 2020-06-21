وأشار الموقع إلى أن بنسمينة ابنة والي أمن سابق في الرباط، وقريبة الوزير السابق ناصر حجي.

ونقل "الأول" عن وفاء حاجي القيادية الاتحادية ورئيسة الأممية الاشتراكية للنساء، قولها في تدوينة: "ابنة عمي الصغيرة إيمان.ب، البالغة من العمر 32 عاما فقط، توفيت بسبب جراحة تجميلية بسيطة لشفط الدهون".

وأضافت حاجي أن العملية أجريت بعيادة مشهورة بمدينة الرباط، قائلة: "أبقوها في غرفة العمليات لمدة 8 ساعات، وأخفوا حالتها لمدة 3 أيام، حيث أخبروا العائلة بأنه مع كوفيد-19، لن يتمكنوا من الدخول لرؤيتها في غرفتها".

ولفتت إلى أن والديها يعيشان حالة غضب وحداد، مؤكدة أنهما يريدان فتح نقاش حقيقي بشأن الجراحة التجميلية في المغرب، والتحدث عن قضيتهما.