وبدأت التحقيقات في أبريل بعد معلومة من وكالة مكافحة المخدرات الأميركية وتحقيقات أمن الداخلية، حسبما أوضحت الشرطة الإسبانية في بيان.

ووسط زيادة في المرور الملاحي الوافد إلى فالنسيا، جنوب شرق ساحل المتوسط، افترض المهربون أن "الرقابة والتحقيقات من السلطة الإسبانية ستتراجع" بسبب حالة الطوارئ والإغلاق الوطني لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب البيان.

وعثرت الشرطة على الكوكايين في 6 حاويات وصلت من أميركا الجنوبية. وأخفي المخدر بعدة طرق منها داخل أكياس سكر وبراميل بذور الأناناس وبين مكسرات، وفقا للبيان.

وألقت الشرطة القبض على 11 شخصا بينهم 8 إسبان وهولنديين اثنين وواحد من كوت ديفوار. ويشتبه أيضا في تورط بعض عمال الميناء، حسب ما أوردت "أسوشيتد برس".