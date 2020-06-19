وأوضح البيان أن العملية الأولى أسفرت عن "حجز 5 أطنان من مخدر الشيرا (الحشيشة) على متن سيارة نفعية" بضواحي مدينة الجديدة، كما أوقف شخص يشتبه ارتباطه بالقضية.

ومكنت عملية أخرى من ضبط 2,2 طن من هذا المخدر في ضيعة في ضواحي فاس، مع إيقاف حارس الضيعة وشخص ثان "يشتبه في كونه المتورط الرئيسي في عملية التهريب"، بحسب ما أضاف البيان.

وأشار إلى وضع الموقوفين رهن التوقيف "للكشف عن كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه القضايا على الصعيدين الوطني والدولي".

وضبطت السلطات المغربية العام الماضي نحو 179 طنا من الحشيشة، بحسب حصيلة رسمية.