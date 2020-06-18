وقال يوسف تسوري، مدير الأخبار في سكاي نيوز عربية: "خبرة نديم مهمة وستضيف الكثير إلى المحتوى الذي يتلقاه جمهور سكاي نيوز عربية المتنوع عبر شاشتنا ومختلف منصاتنا الرقمية قريبا، لذلك فإنه يسعدني أن أرحب بنديم في عائلة سكاي نيوز عربية".

من جهته، قال نديم قطيش: "النهج الرقمي الفريد من نوعه والذي تبثه سكاي نيوز عربية سواء في إعداد التقارير الإخبارية، أو صنع المحتوى يدعم طموحاتي حتى أصل إلى الجمهور أينما كان في المنطقة والعالم، وأتطلع بشغف إلى العمل مع فريق سكاي نيوز عربية لتقديم محتوى مختلف لم يشاهد أو يقدم من قبل".

يشار إلى أنه قبيل انضمامه إلى "سكاي نيوز عربية"، عمل نديم قطيش مع العديد من المؤسسات الإعلامية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وبلده الأم لبنان.

وينضم نديم إلى سكاي نيوز عربية قادما من قناة العربية؛ حيث كان يقدم برنامجا تحليليا إخباريا ساخرا.