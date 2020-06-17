وقال رمضان تعليقا على فيديو نشره مع الكاتب والسيناريست بشير الديك على حساباته على مواقع التواصل: "الحمد لله اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير أ/بشير الديك لتأليف مسلسل (الإمبراطور أحمد زكي) إنتاج سينرچي. ثقة في الله نجاح".

وأضاف أن الديك "هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل، ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء، وضد الحكومة، وطائر على الطريق، والنمر الأسود".

وكانت حالة من الغضب قد اجتاحت موقع تويتر، مؤخرا، بعد انتشار وسم "رمضان_أفضل_من_أحمد_زكي"، عقب إعلان رمضان أنه سيجسد شخصية النجم الراحل أحمد زكي، أحد عمالقة الفن العربي، في عمل فني في رمضان المقبل.

ونشر محمد رمضان على حسابه في تطبيق إنستغرام، مقطع فيديو للقاء تلفزيوني قديم وهو يقلد الفنان أحمد زكي، معربا عن حبه الشديد له.

وأرفق رمضان الفيديو بتعليق جاء فيه: "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل (أحمد زكي)، ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم، الإمبراطور أحمد زكي، رمضان 2021، ثقة في الله نجاح، يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم".

وبعد الإعلان، انتشر وسم "#رمضان_أفضل_من_أحمد_زكي" على تويتر، لينفجر الغضب وتنهال تعليقات المستخدمين بالهجوم على رمضان، رفضا لمقارنته بالفنان الراحل.