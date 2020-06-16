وتصدر هاشتاغ "السيسي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد نشر فيديو يظهر الرئيس المصري وهو يطمئن على الشاب المصاب.

وقال السيسي للشاب: "مش لابسين خوز ليه؟.. المهم طمني عليك.. أنت كويس؟ فين زميلك اللي كان سايق، خلو بالكم من نفسكم"، فيما توجه الشاب بالشكر للرئيس على توقفه للاطمئنان عليه، كما قدم أحد الأطباء العلاج والإسعافات الأولية للشاب.

وعلق المتابعون في وسائل التواصل الاجتماعي على الفيديو بالقول: "مصر فيها حاجات كتير حلوة، الناس الطيبة، الجدعنة والشهامة، التكافل الاجتماعي، شعب أحلامه بسيطة، الجيش المصري العظيم، تاريخ مصر الذى لا مثيل له في العالم، وكمان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجدع وأنظف زعيم في العالم".

وقال آخر: "الريس المحترم الله يحافظ عليه، ويبارك في صحته هذا الرجل أكرم شعبه جدا حتى اللي في الخارج أتي بهم إلى مصر".